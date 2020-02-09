Андрей ШЕВЧЕНКО: «Всегда с вами, ребята! Вперед, Милан»

Экс-игрок «Милана» поддержал «россонери» перед матчем с «Интером»

  • 09.02.2020 13:20
  • 731 просмотр
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Всегда с вами, ребята! Вперед, Милан»
© ФК Милан. Андрей Шевченко

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко, ныне занимающий пост главного тренера сборной Украины по футболу, поддержал итальянский клуб перед матчем чемпионата Италии с «Интером».

«Всегда с вами, ребята! Вперед, Милан», — написал Шевченко в Instagram.

Поединок «Интер» — «Милан» состоится в воскресенье, 9-го февраля, в 21:45 по киевскому времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sempre con voi ragazzi! Forza @acmilan 👏🏻🔴⚫️ #SempreMilan #DerbyMilano #SanSiro

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 09.02.2020 13:49
    +3
    Легенда!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 09.02.2020 13:49
    +3
    Легенда!
    Ссылка
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