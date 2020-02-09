Андрей ШЕВЧЕНКО: «Всегда с вами, ребята! Вперед, Милан»

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко, ныне занимающий пост главного тренера сборной Украины по футболу, поддержал итальянский клуб перед матчем чемпионата Италии с «Интером».
«Всегда с вами, ребята! Вперед, Милан», — написал Шевченко в Instagram.
Поединок «Интер» — «Милан» состоится в воскресенье, 9-го февраля, в 21:45 по киевскому времени.
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Источник — Instagram
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