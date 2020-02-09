В матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу леверкузенский «Байер» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Байер» — «Боруссия» Дортмунд — 4:3
Голы: Фолланд, 21, 43, Бейли, 81, Бендер, 82 — Хуммельс, 22, Джан, 33, Геррейру, 65
Лучшие моменты матча Байер - Боруссия Д
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Ларс Бендер (Байер).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Байер).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Байер).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмре Джан (Боруссия Д).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Матс Хуммельс (Боруссия Д).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Байер).
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Источник — Sport.ua
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