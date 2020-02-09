21-й тур
Байер
4:3
Боруссия Д
08.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Байер — Боруссия Дортмунд — 4:3. Видео голов и обзор матча

Леверкузенская команда обыграла гостей в поединке чемпионата Германии

  • 09.02.2020 12:46
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Байер — Боруссия Дортмунд — 4:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Байер

В матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу леверкузенский «Байер» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:3.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд — 4:3
Голы: Фолланд, 21, 43, Бейли, 81, Бендер, 82 — Хуммельс, 22, Джан, 33, Геррейру, 65

Лучшие моменты матча Байер - Боруссия Д
82' ГОЛ ! Мяч забил Ларс Бендер (Байер).
81' ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Байер).
65' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
43' ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Байер).
33' ГОЛ ! Мяч забил Эмре Джан (Боруссия Д).
22' ГОЛ ! Мяч забил Матс Хуммельс (Боруссия Д).
21' ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Байер).
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Источник — Sport.ua

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