Бундеслига. Байер в ярком матче с 7 голами переиграл Боруссию Д

«Боруссия» Дортмунд в матче 21-го тура Бундеслиги играла на выезде с «Байером» и уступила 3:4. Отметим, что сенсация дортмундцев, форвард Эрлинг Холанд, впервые не забил в составе новой команды.

«Боруссия» упустила шанс хотя бы до матчей конкурентов выйти на 1-е место.

В воскресенье состоится главный матч тура между лидерами «Бавария» - «Лейпциг».

Байер - Боруссия Дортмунд 4:3

Голы: Фолланд, 20, 43, Бэйли, 81, Бендер, 82 - Хуммельс, 22, Джан, 33, Геррейру, 65

Шальке - Падерборн 1:1

Голы: Кутуку, 63 - Гьясула, 81

Герта - Майнц 1:3

Голы: Брума, 84 (в свои ворота) - Квайсон, 17, 82, 90 (с пен)

Фрайбург - Хоффенхайм 1:0

Гол: Валдшмидт, 40

Вольфсбург - Фортуна 1:1

Голы: Штеффен, 50 - Циммерманн, 13

Вердер - Унион Берлин 0:2

Голы: Батлер, 52, 72