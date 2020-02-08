Бундеслига. Байер в ярком матче с 7 голами переиграл Боруссию Д

Холанд не забил, команда проиграла

  • 08.02.2020 21:27
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  • 2 комментария
Бундеслига. Байер в ярком матче с 7 голами переиграл Боруссию Д
© twitter.com/bayer04_en

«Боруссия» Дортмунд в матче 21-го тура Бундеслиги играла на выезде с «Байером» и уступила 3:4. Отметим, что сенсация дортмундцев, форвард Эрлинг Холанд, впервые не забил в составе новой команды.

«Боруссия» упустила шанс хотя бы до матчей конкурентов выйти на 1-е место.

В воскресенье состоится главный матч тура между лидерами «Бавария» - «Лейпциг».

Байер - Боруссия Дортмунд 4:3
Голы: Фолланд, 20, 43, Бэйли, 81, Бендер, 82 - Хуммельс, 22, Джан, 33, Геррейру, 65

Шальке - Падерборн 1:1
Голы: Кутуку, 63 - Гьясула, 81

Герта - Майнц 1:3
Голы: Брума, 84 (в свои ворота) - Квайсон, 17, 82, 90 (с пен)

Фрайбург - Хоффенхайм 1:0
Гол: Валдшмидт, 40

Вольфсбург - Фортуна 1:1
Голы: Штеффен, 50 - Циммерманн, 13

Вердер - Унион Берлин 0:2
Голы: Батлер, 52, 72

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sonnenaufgang
    online
      Sonnenaufgang, 08.02.2020 22:12
    +1
    Бундеслига потому и зрелищна, что в основном все играют на атаку. В отличии от Италии, где все думают про защиту и лишь один нападающий про атаку.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 08.02.2020 21:46
    -1
    Яскравый точно,но *благодаря* защите одной и другой команды,особенно Боруссии(ей за спину можно набросать целую корзину мячей),правда смотрел токо 2-й тайм.
    Ссылка
    Sonnenaufgang
    online
      Sonnenaufgang, 08.02.2020 22:12
    +1
    Бундеслига потому и зрелищна, что в основном все играют на атаку. В отличии от Италии, где все думают про защиту и лишь один нападающий про атаку.
    Ссылка
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