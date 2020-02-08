Бундеслига. Байер в ярком матче с 7 голами переиграл Боруссию Д

«Боруссия» Дортмунд в матче 21-го тура Бундеслиги играла на выезде с «Байером» и уступила 3:4. Отметим, что сенсация дортмундцев, форвард Эрлинг Холанд, впервые не забил в составе новой команды.
«Боруссия» упустила шанс хотя бы до матчей конкурентов выйти на 1-е место.
В воскресенье состоится главный матч тура между лидерами «Бавария» - «Лейпциг».
Байер - Боруссия Дортмунд 4:3
Голы: Фолланд, 20, 43, Бэйли, 81, Бендер, 82 - Хуммельс, 22, Джан, 33, Геррейру, 65
Шальке - Падерборн 1:1
Голы: Кутуку, 63 - Гьясула, 81
Герта - Майнц 1:3
Голы: Брума, 84 (в свои ворота) - Квайсон, 17, 82, 90 (с пен)
Фрайбург - Хоффенхайм 1:0
Гол: Валдшмидт, 40
Вольфсбург - Фортуна 1:1
Голы: Штеффен, 50 - Циммерманн, 13
Вердер - Унион Берлин 0:2
Голы: Батлер, 52, 72
Источник — Sport.ua
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