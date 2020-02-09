КАРИКАТУРА ДНЯ. Гвардиола привязал Месси к Барселоне

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой, который считает, что 32-летний форвард «Барселоны» Лионель Месси должен остаться в каталонском клубе.
«Он — игрок для «Барселоны», он останется там, таково мое желание», — отметил Гвардиола.
Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «Манчестер Сити».
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Источник — Instagram
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