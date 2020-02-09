23-й тур
Реал Вальядолид
1:1
Вильярреал
08.02.2020, FT

Ла Лига. Атлетико минимально обыграл Гранаду, Хетафе разгромил Валенсию

В чемпионате Испании проходят матчи 23-го тура

  • 09.02.2020 04:43
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Ла Лига. Атлетико минимально обыграл Гранаду, Хетафе разгромил Валенсию
© twitter.com/atleti

В субботу состоялось несколько поединков 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Отметим минимальную победу мадридского «Атлетико», который единственный гол забил в начале поединка.

Алавес – Эйбар – 2:1

1:0 – 46 Лукас Перес, 2:0 – 66 Берк, 2:1 – 83 Орельяна.

Леванте – Леганес – 2:0

 1:0 – 20 Рочина, 2:0 – 28 Рохер Марти.

Хетафе – Валенсия – 3:0

1:0 – 58 Молина, 2:0 – 67 Молина, 3:0 – 87 Мата.

Вальядолид – Вильярреал – 1:1

1:0 – 15 Алькарас, 1:1 – 54 Жерар Морено.

Атлетико – Гранада – 1:0

6 Корреа.

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Источник — Sport.ua

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