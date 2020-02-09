Ла Лига. Атлетико минимально обыграл Гранаду, Хетафе разгромил Валенсию

В субботу состоялось несколько поединков 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Отметим минимальную победу мадридского «Атлетико», который единственный гол забил в начале поединка.
Алавес – Эйбар – 2:1
1:0 – 46 Лукас Перес, 2:0 – 66 Берк, 2:1 – 83 Орельяна.
Леванте – Леганес – 2:0
1:0 – 20 Рочина, 2:0 – 28 Рохер Марти.
Хетафе – Валенсия – 3:0
1:0 – 58 Молина, 2:0 – 67 Молина, 3:0 – 87 Мата.
Вальядолид – Вильярреал – 1:1
1:0 – 15 Алькарас, 1:1 – 54 Жерар Морено.
Атлетико – Гранада – 1:0
6 Корреа.
Источник — Sport.ua
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