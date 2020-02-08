«Вильярреал» нынешний сезон Примеры проводит на неплохом уровне и сейчас команду даже можно назвать претендентом на борьбу за место в Лиге чемпионов. Желтые идут на 7-й позиции в чемпионате Испании с отставанием от топ-4 в 5 пунктов. Видимо, ради подкрепления амбиций руководство клуба в конце зимнего трансферного подписало известного форварда Пако Алькасера, который исправно забивал в Бундеслиге в составе «Боруссии» Дортмунд.

«Вильярреал» выложил за игрока 25 миллионов евро, что стало рекордным приобретением в истории клуба. И Алькасер сразу начал оправдывать ожидания, забив гол в дебютной встрече. В целом, в Ла Лиге команда сейчас смотрится неплохо, потерпев лишь одно поражение в 7-ми последних турах.

Единственная неудача - вылет из Кубка Испании от низшелигового «Мирандеса». Учитывая, что из Кубка уже вылетели «Реал» и «Барселона», у клубов вроде «Вильярреала» были бы шансы бороться за трофей.

В такой ситуации «Вильярреал» будет фаворитом в матче с «Вальядолидом». Экс-команда Андрея Лунина выиграла в минувшем туре, но до того не могла победить с 3-го ноября, опустившись в нижнюю часть таблицы.

Правда, более-менее безопасную дистанцию в 7 очков от 18-го места команда все же создала и может действовать спокойнее.

8 февраля, суббота