Роналду забил в 10-м матче подряд за Ювентус, побив рекорд Трезеге

Португалец может повторить достижение Батистуты

  • 09.02.2020 04:24
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Роналду забил в 10-м матче подряд за Ювентус, побив рекорд Трезеге
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

В поединке 23-го тура чемпионата Италии Криштиану Роналду отметился результативным ударом в ворота «Вероны», забив в десятой подряд игре за туринский клуб. Таким образом, португалец побил рекорд Давида Трезеге, который в свое время выдал девятиматчевую забивную серию в составе «Юве».

Правда, достижение Роналду не спасло туринцев от поражения: «Верона» одержала победу со счетом 2:1.

Отметим, что уже в следующем матче Роналду может повторить абсолютный рекорд Серии А, который установил Габриэл Батистута в сезоне 1994-95 (аргентинец забивал в 11-ти матчах подряд).

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Источник — Sport.ua

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