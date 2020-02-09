Роналду забил в 10-м матче подряд за Ювентус, побив рекорд Трезеге

В поединке 23-го тура чемпионата Италии Криштиану Роналду отметился результативным ударом в ворота «Вероны», забив в десятой подряд игре за туринский клуб. Таким образом, португалец побил рекорд Давида Трезеге, который в свое время выдал девятиматчевую забивную серию в составе «Юве».
Правда, достижение Роналду не спасло туринцев от поражения: «Верона» одержала победу со счетом 2:1.
Отметим, что уже в следующем матче Роналду может повторить абсолютный рекорд Серии А, который установил Габриэл Батистута в сезоне 1994-95 (аргентинец забивал в 11-ти матчах подряд).
Источник — Sport.ua
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