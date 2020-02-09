Марта КОСТЮК: «С самого начала играли лучше, чем соперницы»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над эстонками в парном матче

  • 09.02.2020 02:54
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  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «С самого начала играли лучше, чем соперницы»
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая приняла участие в решающем парном поединке матча с Эстонией, прокомментировала результат противостояния.

«Думаю, мы с самого начала играли лучше, чем соперницы. Просто на старте матча было немножко больше ошибок. Мы вообще не знали, как играют соперницы. Поэтому нужно было какое-то время, чтобы это стало понятно. Михаил Филима (капитан женской сборной Украины – прим.) мне сказал, что это, конечно, важный матч, но не нужно на этом концентрироваться. Что нужно поддерживать друг друга. В каком состоянии моя нога? В тейпе она немеет, но в игре я об этом не задумывалась. Когда останавливалась, то, конечно, чувствовала, что нужно её разминать. Где я буду выступать дальше? Впереди у меня два турнира ITF в Египте».

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    vankpak
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