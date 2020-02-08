Новичок Динамо Бенито прибыл в расположение молодежной команды

В пятницу «Динамо» объявило о подписании вингера/форварда Бенито, который отправился в Турцию на сбор команды.
Однако пока что 21-летний новичок киевской команды будет работать с «Динамо» U-21. Сообщается, что игрок уже прибыл в расположение команды Юрия Мороза.
Бенито подписал с клубом трехлетний контракт.
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Источник — ФК Динамо Киев
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