Новичок Динамо Бенито прибыл в расположение молодежной команды

Пока будет работать с командой U-21

  • 08.02.2020 23:12
  • 762 просмотра
  • 1 комментарий
Новичок Динамо Бенито прибыл в расположение молодежной команды
© fcdynamo.kiev.ua

В пятницу «Динамо» объявило о подписании вингера/форварда Бенито, который отправился в Турцию на сбор команды.

Однако пока что 21-летний новичок киевской команды будет работать с «Динамо» U-21. Сообщается, что игрок уже прибыл в расположение команды Юрия Мороза.

Бенито подписал с клубом трехлетний контракт.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 08.02.2020 23:21
    0
    Ну понятно, одна и та же история повторяется. Сначала в молодежную команду, а затем будут думать кому бы его отдать
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 08.02.2020 23:21
    0
    Ну понятно, одна и та же история повторяется. Сначала в молодежную команду, а затем будут думать кому бы его отдать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности