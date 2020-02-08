ФІЛІМА: «Зі складом пари не помилилися, хоча був варіант зі Світоліною»

Капітан жіночої збірної України з тенісу Михайло Філіма поділився враженнями від стикових матчів проти команди Естонії за вихід до плей-оф Кубка Федерації.

- Чи було присутнє хвилювання за кінцевий результат після програного одиночного матчу?

- Звісно, адже сьогодні був вирішальний матч, тим паче, що це парний поєдинок. Після матчу Еліни ще вирішували, яку найбільш потужну пару ми можемо виставити проти естонок. Але, здається, не помилилися.

- На що був зроблений акцент при виборі тенісисток, які грали вирішальний матч з естонками?

- Ми враховували склад естонської пари, який мені був вже відомий на той момент. Можливо, могла б зіграти і Еліна, але до того вона провела більше двох годин на корті в одиночному матчі. Ми побачили, що Контавейт не встигла відновитися: не такої сили були подачі, стабільність гри на задній лінії залишала бажати кращого. Наші дівчата взяли своє за рахунок переваги в швидкості, сили подачі, також вони домінували на прийомі.

- Коли під час парного матчу зрозуміли, що перемога за нами?

- Мабуть, коли вже було 4:0. Навіть з рахунку 3:0 можна зробити один брейк і далі повернутися до гри. Знаю дуже багато таких історій.

- Світоліна не дуже засмутилася після своєї поразки?

- Звісно, вона засмутилася. Еліна дуже хотіла принести команді друге очко, але, тим не менш, вона показала сьогодні дуже непоганий рівень. Анетт в першому і третьому сетах більш вдало діяла у вирішальних моментах. Також варто відзначити, що більш потужна і стабільна перша подача Контавейт зіграла вирішальну роль в цьому матчі.

- Ястремська поки що йде без поразок в матчах за збірну, хоча її суперниць в Таллінні не можна порівняти з опонентками Світоліної...

- Так, цього тижня Даяна грала із суперницями, які займають місця набагато нижче за неї в світовому рейтингу, а Еліна сьогодні грала з топ-гравцем.

До речі, потрібно також звернути увагу на покриття. Контавейт полюбляє грати в середню і низьку зони, а на цьому покритті дуже складно важкими м'ячами виконувати удари так, щоб надавати їм високого відскоку. Це теж один із елементів, який вплинув на загальний результат матчу.

- Хочемо грати домашній матч плей-оф вдома?

- Звісно, вдома краще. Адже тоді є можливість вирішувати на якому покритті грати та якими м'ячами.

Володимир КЛЕПАЧ з Таллінна