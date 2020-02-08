Малиновский - среди лучших в Аталанте по версии Whoscored

В матче чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Фиорентину» 2:1, а решающий гол забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, который вышел на замену.
Игрок получил от Whoscored оценку 7,7. Больше в составе гостей только у Йосипа Иличича.
Руслан забил свой 3-й гол в Серии A.
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Источник — Sport.ua
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