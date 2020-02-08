Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Контавейт начала агрессивно, но мы заиграли лучше»

Сборная Украины на Кубке Федерации обыграла Эстонию, а в решающем парном матче победу одержали теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк.

«Знали ли мы, что будем играть решающий матч? На самом деле вчера мы обсуждали одно, но сегодня получился другой вариант. Мы отталкивались уже от текущей ситуации, от самочувствия в команде. Единственный план, который у нас был - это быть спокойными и настроенными на свою игру».

«Анетт Контавейт агрессивно отыграла один гейм и потом мы смогли перехватить инициативу, заиграли на приеме гораздо лучше. Какие наставления давал капитан? Мне сказал, чтобы я поддерживала Марту, чтобы играла по ощущениям», - сказала Ястремская.

Своих дальнейших соперниц украинки узнают позже.