Евгений ОПАНАСЕНКО: «Максимов перевел меня в центральную зону»

В конце января контракт с «Ворсклой» подписал Евгений Опанасенко, который перешел из турецкого «Коньяспора». В составе полтавчан крайний защитник успел сыграть в двух спаррингах первого сбора, а по прилету команды в Украину футболист ответил на вопросы корреспондента sport.ua.

— Евгений, после того, как ты долго не играл в Турции, переход в «Ворсклу» стал для тебя, как глоток воздуха?

— Безусловно. Я хоть пока и не так долго в команде, но уже сейчас чувствую разницу в настроении. В «Ворскле» классный коллектив и отличная атмосфера!

— Турецкий опыт пошел тебе на пользу?

— Я из любой ситуации стараюсь выносить только позитив, и турецкий опыт не стал исключением.

— Как прошло знакомство с партнерами на первом сборе?

— Приблизительно половину команды я знал и раньше. Против кого-то играл в чемпионате, с кем-то был в одной команде.

Это, кстати, была моя вторая попытка стать игроком «Ворсклы». Лет пять назад я приезжал на просмотр, когда полтавчан возглавлял Василий Сачко, но тогда все сложилось таким образом, что я в итоге подписал контракт с «Зарей».

— Отсутствие в последнее время игровой практики, сказывалось сейчас на твоей игре ?

— Не без этого, конечно. За два спарринга, в которых я сыграл практически по тайму, тяжело найти полное взаимопонимание с партнерами. Но, слава Богу, в Турции мне давали возможность играть в товарищеских матчах, участвовать в тренировочном процессе. С «Коньяспором» я прошел сборы, так что физически я себя чувствую хорошо.

— В этих матчах за «Ворсклу» ты играл на своей привычной позиции правого защитника?

— Нет. Наставник использовал меня в центральной зоне, на месте опорного полузащитника, так как некоторые ребята пропускают первый весенний официальный матч из-за дисквалификации. Поэтому Юрий Вильевич (Максимов. —Прим.ред.) пробует разные варианты.

— «Ворскла» пока не выиграла ни одного спарринга, это как-то сказывается на боевом духе коллектива?

— С боевым духом у нас все в порядке. На первом сборе стояли немного другие задачи. Победы в контрольных поединках не ставились во главу угла. Нам важно было получить нагрузку, втянуться в работу и не получить травм. А вот на втором сборе уже будут отрабатываться какие-то тактические нюансы, продолжится поиск наилучшего сочетания и так далее.

— На чем делает акцент Юрий Максимов?

— Юрий Вильевич старается держать микроклимат в команде на уровне, все должны улыбаться, быть в хорошем настроении (улыбается). Это очень важно.

— Уезжая из Украины ты боролся за медали, а сейчас скорее всего — за выживание. «Ворскла» должна справится с задачей остаться в УПЛ?

— Я на это надеюсь и приложу максимум усилий чтобы помочь «Ворскла» занять то место, которое хочет видеть руководство клуба…

— Первые два матча у вас против «Динамо» и «Шахтера». Начало — врагу не пожелаешь?

— Да, это будут очень тяжелые поединки для «Ворсклы». Все равно пришлось бы с ними встретиться, так что, думаю, ничего страшного. Будем сражаться.

— В Кубке Украины, какую цель ставит перед собой «Ворскла»?

— Задача — пройти как можно дальше, а как сложится, время покажет.

Сергей БОЙЧЕНКО