Мариуполь проведет спарринги со Львовом и латвийской Валмиерой

«Мариуполь» проведет на втором учебно-тренировочном сборе в турецком Сиде на два спарринга больше, чем планировалось изначально.
В понедельник, 10 февраля, азовцы проведут игру со «Львовом». Начало в 10:00 по киевскому времени.
13-го февраля мариупольцы сыграют с представителями Латвии — «Валмиерой» (4-е место по итогам чемпионата 2019). Матч также пройдет утром в 10:00.
Ранее сообщалось о еще двух спаррингах «Мариуполя». 10-го февраля азовцы сыграют с «Черноморцем», а 13-го числа померятся силами с «Локомотивом» из Тбилиси.
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Источник — ФК Мариуполь
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