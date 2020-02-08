ВИДЕО. Как Свитолина проиграла Контавейт

Анетт Контавейт обыграла Элину Свитолину 6:3, 6:7 (5), 6:2 и позволила сборной Эстонии сравнять счет в матче Кубка Федерации против Эстонии – 1:1.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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Источник — YouTube
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