Ястремская и Костюк сыграют парный матч против Эстонии

У соперниц выступят Анетт Контавейт и Елена Малыгина

  • 08.02.2020 16:58
  • 1468 просмотров
  • 3 комментария
Ястремская и Костюк сыграют парный матч против Эстонии
© ФТУ

Судьбу поединка Кубка Федерации Украина – Эстония решит парная встреча.

Стали известны составы команд на парный матч. За Украину сыграют Даяна Ястремская и Марта Костюк, за Эстонию – Анетт Контавейт и Елена Малыгина.

Начало матча - в 17:15 по Киеву.

Эстония сравняла счет в матче благодаря победе Анетт Контавейт над Элиной Свитолиной – 6:3, 6:7 (5), 6:2.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 17:07
    0
    Надо было Лесю... Марта-слишком эмоциональная
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 17:06
    +1
    пан или пропал-наши.....если у Конты силы остались то она может переломить наших девченок морально
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.02.2020 17:02
    +1
    Как то рискованно! Уж слишком девочки эмоциональные!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 17:06
    +1
    пан или пропал-наши.....если у Конты силы остались то она может переломить наших девченок морально
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.02.2020 17:02
    +1
    Как то рискованно! Уж слишком девочки эмоциональные!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 17:07
    0
    Надо было Лесю... Марта-слишком эмоциональная
    Ссылка
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