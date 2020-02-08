Ястремская и Костюк сыграют парный матч против Эстонии

Судьбу поединка Кубка Федерации Украина – Эстония решит парная встреча.
Стали известны составы команд на парный матч. За Украину сыграют Даяна Ястремская и Марта Костюк, за Эстонию – Анетт Контавейт и Елена Малыгина.
Начало матча - в 17:15 по Киеву.
Эстония сравняла счет в матче благодаря победе Анетт Контавейт над Элиной Свитолиной – 6:3, 6:7 (5), 6:2.
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Источник — Sport.ua
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