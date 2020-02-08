Сергей КРИВЦОВ: «Пока не зацикливаемся конкретно на Бенфике»

Защитник «Шахтера» – о работе на тренировочных сборах

  • 08.02.2020 16:42
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  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «Пока не зацикливаемся конкретно на Бенфике»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал об особенностях сборов, физических кондициях команды и подготовке к матчам с «Бенфикой».

– Сергей, у тебя уже большой опыт прохождения зимних сборов. В чем отличие от предыдущих?
– С этими тренерами мы впервые проводим зимнее межсезонье, а, как известно, у каждого штаба свой подход. Первая часть сборов была ориентирована на физическую подготовку, а во второй упор на тактику. За короткий промежуток времени у нас четыре контрольных спарринга, и тренерскому штабу это станет пищей для размышлений, а нам позволит войти в игровой режим. 
 
– Спустя почти три недели подготовки можно сказать, что команда подходит к оптимальной физической форме?
– Да, думаю, так и есть. Сейчас интенсивность на тренировках в футбольных упражнениях возрастает, и при этом все нормально себя чувствуют – ни у кого нет одышки или усталости. Мы плавно подходим к своей лучшей форме. 
 
– В двух предыдущих матчах почти все отыграли по 90 минут. Как были ощущения?
– Нормальные. Как и после обычного поединка в сезоне, усталость в мышцах. В восстановительный день с одной тренировкой было время сходить в сауну, сделать массаж и разные процедуры, полежать в ванне со льдом. А вчера работали с новыми силами. 
 
– Луиш Каштру отмечает, что на теории и во время тактических занятий на поле вы еще не моделируете действия к противостояниям с «Бенфикой», а сосредоточены на своей игре. Это так?
– Наверное, у всех в подсознании эта ближайшая встреча, но мы пока действительно не зацикливаемся конкретно на «Бенфике».

Отметим, что второй учебно-тренировочный сбор «Шахтера» в Турции продлится до 9-го февраля. В 1/16 Лиги Европы донецкий клуб сыграет с «Бенфикой» 20-го и 27-го февраля.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.02.2020 17:00
    0
    А що тут зациклюватися, і так все ясно!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.02.2020 17:00
    0
    А що тут зациклюватися, і так все ясно!
    Ссылка
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