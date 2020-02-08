Сергей КРИВЦОВ: «Пока не зацикливаемся конкретно на Бенфике»

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал об особенностях сборов, физических кондициях команды и подготовке к матчам с «Бенфикой».

– Сергей, у тебя уже большой опыт прохождения зимних сборов. В чем отличие от предыдущих?

– С этими тренерами мы впервые проводим зимнее межсезонье, а, как известно, у каждого штаба свой подход. Первая часть сборов была ориентирована на физическую подготовку, а во второй упор на тактику. За короткий промежуток времени у нас четыре контрольных спарринга, и тренерскому штабу это станет пищей для размышлений, а нам позволит войти в игровой режим.



– Спустя почти три недели подготовки можно сказать, что команда подходит к оптимальной физической форме?

– Да, думаю, так и есть. Сейчас интенсивность на тренировках в футбольных упражнениях возрастает, и при этом все нормально себя чувствуют – ни у кого нет одышки или усталости. Мы плавно подходим к своей лучшей форме.



– В двух предыдущих матчах почти все отыграли по 90 минут. Как были ощущения?

– Нормальные. Как и после обычного поединка в сезоне, усталость в мышцах. В восстановительный день с одной тренировкой было время сходить в сауну, сделать массаж и разные процедуры, полежать в ванне со льдом. А вчера работали с новыми силами.



– Луиш Каштру отмечает, что на теории и во время тактических занятий на поле вы еще не моделируете действия к противостояниям с «Бенфикой», а сосредоточены на своей игре. Это так?

– Наверное, у всех в подсознании эта ближайшая встреча, но мы пока действительно не зацикливаемся конкретно на «Бенфике».

Отметим, что второй учебно-тренировочный сбор «Шахтера» в Турции продлится до 9-го февраля. В 1/16 Лиги Европы донецкий клуб сыграет с «Бенфикой» 20-го и 27-го февраля.

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