Карпаты – Металлург Бекабад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 8 февраля, львовские «Карпаты» проводят очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Романа Санжара станет узбекистанский «Металлург Бекабад». Начало встречи в 16:00 по Киеву.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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