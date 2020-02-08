Малиновский снова в запасе на матч Аталанты в Серии А

Украинский хавбек не выйдет в основе на поединок с «Фиорентиной»

  • 08.02.2020 15:49
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Малиновский снова в запасе на матч Аталанты в Серии А
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Сегодня «Аталанта» в 23-м туре Серии А на выезде сыграет с «Фиорентиной». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в шестой раз подряд остался в запасе своей команды на матч Серии А.

Стартовые составы:

«Фиорентина» – Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Кастровилли, Пульгар, Кьеза, Бенасси, Игор Жулио, Кутроне.

«Аталанта» – Голлини, Кастань, Гимшити, Паломино, Госенс, Гомес, Пашалич, Иличич, Фройлер, Толои, Сапата.

В предыдущем, 22-м туре Малиновский вышел на замену в матче с «Дженоа», поединок завершился вничью 2:2.

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