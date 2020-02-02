Аталанта сыграла вничью с Дженоа, Малиновский вышел на замену

В чемпионате Италии проходят матчи 22-го тура. «Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа», украинец Руслан Малиновский вышел на замену в составе хозяев поля на 62-й минуте.
«Лацио» разгромил команду СПАЛ, «Милан» и «Верона» сыграли вничью в дебютном матче сына Мальдини.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 54 очка, далее идут «Лацио» (49), «Интер» (48), «Аталанта» и «Рома» (по 39).
Чемпионат Италии. 21-й тур
«Милан» – «Верона» – 1:1
Голы: Фараони, 13 (0:1). Хакан Чалханоглу, 29 (1:1).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Салемакерс, 77), Эрнандез, Бонавентура (Лукас Пакета, 64), Кессье, Ребич, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Мальдини, 90+3), Леан.
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Борини, 70), Дзакканьи (Давидович, 90+4), Пессина, Амрабат.
Предупреждения: Ррахмани, 24. Эрнандез, 45+1. Пессина, 86. Борини, 90+3. Сильвестри, 90+5.
Удаление: Амрабат, 68.
Судья: Киффи (Италия).
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Лацио» – «СПАЛ» – 5:1
Голы: Иммобиле, 3 (1:0). Кайседо, 16 (2:0). Иммобиле, 29 (3:0). Кайседо, 38 (4:0). Адеканье, 58 (5:0). Миссироли, 65 (5:1).
«Лацио»: Стракоша, Раду (Вавро, 72), Ачерби, Баштуш, Лукас, Лулич (Хони, 61), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Адеканье, 49), Иммобиле.
«СПАЛ»: Бериша, Фелипе (Зуканович, 67), Томович, Бонифаци, Реца, Кастро (Вальдифиори, 75), Дабо (Мурджа, 70), Миссироли, Стрефецца, Флоккари, Ди Франческо.
Предупреждения: Милинкович-Савич, 43. Ди Франческо, 61. Миссироли, 80.
Судья: Джуа (Италия).
Рим. Стадион Олимпийский.
«Аталанта» – «Дженоа» – 2:2
Голы: Толой, 12 (1:0). Кришито, 19, пенальти (1:1). Санабрия, 33 (1:2). Иличич, 35 (2:2).
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс, де Рон, Пашалич (Фройлер, 54), Гомес, Иличич (Муриэль, 76), Д.Сапата (Малиновский, 63).
«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Бираски, Гильоне (Гольданига, 90+2), Ромеро, Бехрами, Шене, Стураро, Санабрия (Кассата, 84), Пинамонти (Дестро, 87).
Предупреждения: Пашалич, 52. Бехрами, 53. Ромеро, 76. де Рон, 77. Кассата, 84. Перин, 89. Кришито, 90+2.
Удаление: Бехрами, 82.
Судья: Масса (Италия).
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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