Роттердам. Стаховский переиграл Новака на старте квалификации

Украинец в двух сетах разобрался с австрийским теннисистом

  • 08.02.2020 15:45
  • 594 просмотра
  • 1 комментарий
Роттердам. Стаховский переиграл Новака на старте квалификации
© ATP. Сергей Стаховский

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире ATP-500 в Роттердаме. 

На старе квалификации 34-летний украинец в двух сетах переиграл австрийца Денниса Новака. Матч продолжался 1 час и 17 минут.

Роттердам. Квалификация
Сергей Стаховский (Украина) – Деннис Новак (Австрия) – 7:6 (7), 6:2

В следующем раунде квалификации Стаховский померится силами с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Напомним, ранее Стаховский проиграл в первом круге турнира в Монпелье.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 15:48
    0
    играет выше своего обычного уровня-молодец Стах
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 15:48
    0
    играет выше своего обычного уровня-молодец Стах
    Ссылка
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