Роттердам. Стаховский переиграл Новака на старте квалификации

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире ATP-500 в Роттердаме.
На старе квалификации 34-летний украинец в двух сетах переиграл австрийца Денниса Новака. Матч продолжался 1 час и 17 минут.
Роттердам. Квалификация
Сергей Стаховский (Украина) – Деннис Новак (Австрия) – 7:6 (7), 6:2
В следующем раунде квалификации Стаховский померится силами с немцем Филиппом Кольшрайбером.
Напомним, ранее Стаховский проиграл в первом круге турнира в Монпелье.
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Источник — Sport.ua
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