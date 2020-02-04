Монпелье. Стаховский уступил в двух сетах

Украинец проиграл в первом круге

  • 04.02.2020 21:55
  • 159 просмотров
  • 1 комментарий
Монпелье. Стаховский уступил в двух сетах
© Sport.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом круге турнира ATP 250 во французском Монпелье.

Соперником был Пьер-Юг Эрбер, который выиграл в двух сетах - 6:2, 7:5.

Ранее Стаховский намекал на возможное скорое завершение карьеры.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Rihel
      Rihel, 04.02.2020 22:07
    0
    Уходи, Сережа, уходи! Не позорься и не расстраивай своими постоянными вылетами братишку Ромку,его психику беречь надо после такого перенесённого стресса
    Ссылка
    Rihel
      Rihel, 04.02.2020 22:07
    0
    Уходи, Сережа, уходи! Не позорься и не расстраивай своими постоянными вылетами братишку Ромку,его психику беречь надо после такого перенесённого стресса
    Ссылка
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