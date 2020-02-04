Монпелье. Стаховский уступил в двух сетах

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом круге турнира ATP 250 во французском Монпелье.
Соперником был Пьер-Юг Эрбер, который выиграл в двух сетах - 6:2, 7:5.
Ранее Стаховский намекал на возможное скорое завершение карьеры.
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Источник — Sport.ua
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