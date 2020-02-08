ВИДЕО. Как Ястремская вывела Украину вперед в финале с Эстонией

Сегодня в первом поединке заключительного матча зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны между Украиной и Эстонией Даяна Ястремская играла с Еленой Малыгиной.
Украинка одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.