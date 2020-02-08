Шабанов вернулся в общую группу Динамо

Защитник «Динамо» Артем Шабанов вернулся к тренировкам в общей группе команды после травмы.

В последние несколько дней на сборах в Турции Шабанов тренировался отдельно из-за воспаления ахилла.

В нынешнем сезоне на счету Шабанова 2 гола в 19 матчах за «Динамо».

Также в ближайшее время к тренировкам в общей группе «Динамо» должен вернуться форвард Назарий Русин.