Шабанов вернулся в общую группу Динамо

Защитник «Динамо» Артем Шабанов вернулся к тренировкам в общей группе команды после травмы.
В последние несколько дней на сборах в Турции Шабанов тренировался отдельно из-за воспаления ахилла.
В нынешнем сезоне на счету Шабанова 2 гола в 19 матчах за «Динамо».
Также в ближайшее время к тренировкам в общей группе «Динамо» должен вернуться форвард Назарий Русин.
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Источник — ФК Динамо Киев
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