Шабанов вернулся в общую группу Динамо

Защитник восстановился после повреждения

  • 08.02.2020 14:03
  • 546 просмотров
  • 2 комментария
Шабанов вернулся в общую группу Динамо
© ФК Динамо. Артем Шабанов

Защитник «Динамо» Артем Шабанов вернулся к тренировкам в общей группе команды после травмы.

В последние несколько дней на сборах в Турции Шабанов тренировался отдельно из-за воспаления ахилла.

В нынешнем сезоне на счету Шабанова 2 гола в 19 матчах за «Динамо».

Также в ближайшее время к тренировкам в общей группе «Динамо» должен вернуться форвард Назарий Русин.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 08.02.2020 15:08
    0
    Сергій Поліщук, 08.02.2020 14:58
    Зачем?
    за шифоньером
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 08.02.2020 14:58
    0
    Зачем?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.02.2020 15:08
    0
    Сергій Поліщук, 08.02.2020 14:58
    Зачем?
    за шифоньером
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 08.02.2020 14:58
    0
    Зачем?
    Ссылка
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