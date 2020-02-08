Барселона хочет подписать еще одного Луиса Суареса

В «Барселоне» может оказаться два Луиса Суареса.
Как сообщает испанская пресса, каталонцы собираются купить форварда «Сарагосы» Луиса Суареса.
Представители «Барсы» уже провели предварительные переговоры о переходе 22-летнего колумбийца. Отметим, что права на игрока принадлежат «Уотфорду».
«Барселона» рассматривает Суареса на замену Луису Суаресу, который травмирован.
Форвард провел за «Сарагосу» 25 матчей, забил 14 мячей и отдал 3 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет вернуть Траоре из «Вулверхэмптона».
Источник — Twitter
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