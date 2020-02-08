Сондей и Берко покинули Николаев

Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию

  • 08.02.2020 13:37
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Сондей и Берко покинули Николаев
© МФК Николаев

«Николаев» объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками: полузащитником Иваном Сондеем и форвардом Виктором Берко. Контракты с обоими игроками расторгнуты по обоюдному согласию.

Сондей выступал за «Николаев» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол.

Берко играл за «Николаев» с 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 14 матчах.

На данный момент «Николаев» идет 12-м в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в 19 матчах.

В январе «Николаев» назначил на пост главного тренера Илью Близнюка.

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Источник — МФК Николаев

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