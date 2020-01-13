Близнюк – новый главный тренер Николаева

Клуб Первой лиги «Николаев» официально объявил о назначении на пост главного тренера Ильи Близнюка.
В его тренерский штаб войдут Анатолий Дидченко и Роман Чумак. Другие подробности не сообщаются.
Ранее 46-летний Близнюк уже работал главным тренером «Мариуполя», «Полтавы» и «Сум».
На данный момент «Николаев» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник — МФК Николаев
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