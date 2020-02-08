Кубок Федерации. Украина – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии, начало встречи – в 13:00.
Победитель получит путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.
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Видеотрансляция матча
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Источник — Sport.ua
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gina-3-2-live
Текстова.
Відео мене навіть з естонським VPN викидає. В когось показує?
gina-3-2-live
Текстова.
Відео мене навіть з естонським VPN викидає. В когось показує?
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