Стали известны составы на матч Кубка Федерации между Украиной и Эстонией

В 13:00 стартует решающий матч Кубка Федерации

  • 08.02.2020 12:38
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Стали известны составы на матч Кубка Федерации между Украиной и Эстонией
© ФТУ. Даяна Ястремская

Капитаны женских сборных Украины и Эстонии по теннису определили теннисисток, которые сыграют в решающем матче зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

Встреча в Таллине начнется в 13:00 по Киеву. Команды будут сражаться за путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Состав:
Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина
Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт
Матч 3. Парный матч.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Украина - Эстония.

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Источник — Sport.ua

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