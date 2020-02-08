Стали известны составы на матч Кубка Федерации между Украиной и Эстонией

Капитаны женских сборных Украины и Эстонии по теннису определили теннисисток, которые сыграют в решающем матче зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

Встреча в Таллине начнется в 13:00 по Киеву. Команды будут сражаться за путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Состав:

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт

Матч 3. Парный матч.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Украина - Эстония.