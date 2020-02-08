Стали известны составы на матч Кубка Федерации между Украиной и Эстонией

Капитаны женских сборных Украины и Эстонии по теннису определили теннисисток, которые сыграют в решающем матче зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.
Встреча в Таллине начнется в 13:00 по Киеву. Команды будут сражаться за путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.
Состав:
Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина
Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт
Матч 3. Парный матч.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Украина - Эстония.
Источник — Sport.ua
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