Агент: «Бэйл покинул стадион, поскольку не хотел попасть в пробку»

Джонатан Барнетт, представляющий интересы хавбека «Реала» Гарета Бэйла рассказал о том, почему валлиец уходит из стадиона еще до окончания матча.
«В последнем матче Бэйл покинул стадион до финального свистка? И что с этим не так? Он хотел домой.
Он не хочет попасть в пробку по пути домой. Он не находится в составе. Нельзя убивать его за это. Команда проиграла, и он был очень расстроен.
Уважение к болельщикам? Они же его и освистывают. Он любит «Реал», кто бы что ни говорил. О Бэйле вообще говорят слишком много ерунды», - сказал Барнетт.
Ранее сообщалось, что Зидан не отпустил Бэйла в «Тоттенхэм».
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.