Агент: «Бэйл покинул стадион, поскольку не хотел попасть в пробку»

Стала известна причина, по которой форвард «Реала» ушел с игры до ее окончания

  • 08.02.2020 12:30
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Агент: «Бэйл покинул стадион, поскольку не хотел попасть в пробку»
© marca.com

Джонатан Барнетт, представляющий интересы хавбека «Реала» Гарета Бэйла рассказал о том, почему валлиец уходит из стадиона еще до окончания матча.

«В последнем матче Бэйл покинул стадион до финального свистка? И что с этим не так? Он хотел домой.

Он не хочет попасть в пробку по пути домой. Он не находится в составе. Нельзя убивать его за это. Команда проиграла, и он был очень расстроен.

Уважение к болельщикам? Они же его и освистывают. Он любит «Реал», кто бы что ни говорил. О Бэйле вообще говорят слишком много ерунды», - сказал Барнетт.

Ранее сообщалось, что Зидан не отпустил Бэйла в «Тоттенхэм». 

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Источник — As.com

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