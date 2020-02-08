Егише МЕЛИКЯН: «Не вижу у Львова той динамики, которую хочу»

Наставник «Львова» - о последних контрольных матчах команды

  • 08.02.2020 11:48
  • 219 просмотров
  • 0 комментариев
Егише МЕЛИКЯН: «Не вижу у Львова той динамики, которую хочу»
© ФК Львов. Егише Меликян

Вчера «Львов» провел два контрольных матча за день, обыграв «Спартак» Юрмалу (3:0) и «Валмиеру Гласс» (2:1).

Наставник команды Егише Меликян поделился впечатлениями от матчей:

«Я рад, что сегодня удалось провести сразу два матча. Ведь все игроки в команде получили игровое время, имели возможность показать, на что они способны. Тренерский штаб увидел их в игре, получил новую порцию информации для анализа.

Я не вижу тех вещей, которые я хочу наблюдать у своих игроков. Не то, чтобы я разочарован. Футболисты стараются, выполняют установки на матч. Но я не вижу той динамики, которую хочу.

Я хочу, чтобы была быстрая работа с мячом, чтобы игроки быстрее принимали решения. Хочу, чтобы команда 90 минут играла в быстрый футбол. Чтобы игровая скорость не падала под конец матча».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности