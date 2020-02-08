Егише МЕЛИКЯН: «Не вижу у Львова той динамики, которую хочу»

Вчера «Львов» провел два контрольных матча за день, обыграв «Спартак» Юрмалу (3:0) и «Валмиеру Гласс» (2:1).

Наставник команды Егише Меликян поделился впечатлениями от матчей:

«Я рад, что сегодня удалось провести сразу два матча. Ведь все игроки в команде получили игровое время, имели возможность показать, на что они способны. Тренерский штаб увидел их в игре, получил новую порцию информации для анализа.

Я не вижу тех вещей, которые я хочу наблюдать у своих игроков. Не то, чтобы я разочарован. Футболисты стараются, выполняют установки на матч. Но я не вижу той динамики, которую хочу.

Я хочу, чтобы была быстрая работа с мячом, чтобы игроки быстрее принимали решения. Хочу, чтобы команда 90 минут играла в быстрый футбол. Чтобы игровая скорость не падала под конец матча».