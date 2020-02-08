Карпаты просматривают 19-летнего нигерийского нападающего

В лагере львовских «Карпат» на просмотре 19-летний нигерийский нападающий Миракл Нваориса.
Последним клубом игрока был латвийский «Спартакс» из Юрмалы.
Ранее тренер «Карпат» Роман Санжар заявил, что игроки на просмотре его не впечатлили.
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Источник — ФК Карпаты
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