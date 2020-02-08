Карпаты просматривают 19-летнего нигерийского нападающего

Львовский клуб может усилить атаку

  • 08.02.2020 11:26
  • 603 просмотра
  • 2 комментария
Карпаты просматривают 19-летнего нигерийского нападающего
© ФК Спартакс

В лагере львовских «Карпат» на просмотре 19-летний нигерийский нападающий Миракл Нваориса.

Последним клубом игрока был латвийский «Спартакс» из Юрмалы.

Ранее тренер «Карпат» Роман Санжар заявил, что игроки на просмотре его не впечатлили. 

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Источник — ФК Карпаты

(4 голоса)

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Комментарии
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 08.02.2020 11:48
    0
    І тут Селюк постарався?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 08.02.2020 11:38
    0
    Скоро приедет на усиление 14-летний малавиец. Кубок Львову!
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 08.02.2020 11:48
    0
    І тут Селюк постарався?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 08.02.2020 11:38
    0
    Скоро приедет на усиление 14-летний малавиец. Кубок Львову!
    Ссылка
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