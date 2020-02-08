Сергей РАФАИЛОВ: «Интервью Буряка – это зависть или некомпетентность?»

Вчера в одном из интервью экс-тренер «Динамо» Леонид Буряк заявил, что без арендованных у «Динамо» и «Шахтера» игроков у «Зари» не будет команды.

На данный момент в составе «Зари» играют два арендованных у «Динамо» игрока (Богдан Леднев и Александр Тымчик), и ни одного арендованного из «Шахтера».

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал слова Буряка:

«Прочитал интервью Буряка. Что это? Зависть или некомпетентность?», - написал Рафаилов на своей странице в Фейсбуке.