Сергей РАФАИЛОВ: «Интервью Буряка – это зависть или некомпетентность?»

Вчера в одном из интервью экс-тренер «Динамо» Леонид Буряк заявил, что без арендованных у «Динамо» и «Шахтера» игроков у «Зари» не будет команды.
На данный момент в составе «Зари» играют два арендованных у «Динамо» игрока (Богдан Леднев и Александр Тымчик), и ни одного арендованного из «Шахтера».
Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал слова Буряка:
«Прочитал интервью Буряка. Что это? Зависть или некомпетентность?», - написал Рафаилов на своей странице в Фейсбуке.
Источник — Facebook
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