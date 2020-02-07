Леонид БУРЯК: «Заберите у Зари арендованных – и команды нет»

Бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк не верит в то, что киевляне потеряют второе место в УПЛ по итогам нынешнего сезона:
«Не думаю, что «Динамо» окажется на третьем месте. Пока что нет команд, которые могут вытеснить киевлян.
Половина игроков «Зари» арендованы у «Шахтера», половина — у «Динамо». Заберите этих игроков — и команды нет».
На данный момент в составе «Зари» играют два арендованных у «Динамо» игрока (Богдан Леднев и Александр Тымчик), и ни одного арендованного из «Шахтера».
Ранее Буряк заявил, что рад, что украинские игроки уезжают в Европу.
Источник — Stargorod Sport
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А газы вас не мучают, чтобы такую херню нести?
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А разве это не государственная тайна?
А вы часом не склеротик?
Со зрением у вас все в порядке?
А газы вас не мучают, чтобы такую херню нести?
//////////////////////
А разве это не государственная тайна?
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