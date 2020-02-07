Леонид БУРЯК: «Заберите у Зари арендованных – и команды нет»

Экс-тренер «Динамо» - о борьбе за второе место в УПЛ

  • 07.02.2020 18:46
  • 1805 просмотров
  • 12 комментариев
Леонид БУРЯК: «Заберите у Зари арендованных – и команды нет»
© Sport.ua. Леонид Буряк

Бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк не верит в то, что киевляне потеряют второе место в УПЛ по итогам нынешнего сезона:

«Не думаю, что «Динамо» окажется на третьем месте. Пока что нет команд, которые могут вытеснить киевлян.

Половина игроков «Зари» арендованы у «Шахтера», половина — у «Динамо». Заберите этих игроков — и команды нет».

На данный момент в составе «Зари» играют два арендованных у «Динамо» игрока (Богдан Леднев и Александр Тымчик), и ни одного арендованного из «Шахтера».

Ранее Буряк заявил, что рад, что украинские игроки уезжают в Европу.

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Источник — Stargorod Sport

(7 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 07.02.2020 19:32
    0
    якщо забрати у шахти бразіл, буде теж саме
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 07.02.2020 19:29
    0
    Leiv, 07.02.2020 19:03
    Помню как он играл, так середнячок, помню какой был тренер, так середнячок и хуже, так вот такие как он умеют только пи... .ть.😏
    Извиняюсь.
    А вы часом не склеротик?
    Со зрением у вас все в порядке?
    А газы вас не мучают, чтобы такую херню нести?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 07.02.2020 19:28
    0
    Leiv, 07.02.2020 19:03
    Помню как он играл, так середнячок, помню какой был тренер, так середнячок и хуже, так вот такие как он умеют только пи... .ть.😏
    На данный момент в составе «Зари» играют два арендованных у «Динамо» игрока (Богдан Леднев и Александр Тымчик), и ни одного арендованного из «Шахтера».
    //////////////////////
    А разве это не государственная тайна?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 19:13
    0
    Letifer, 07.02.2020 19:04
    Эксперт вылез
    не, эксперд*
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 07.02.2020 19:13
    +1
    Leiv, 07.02.2020 19:03
    Помню как он играл, так середнячок, помню какой был тренер, так середнячок и хуже, так вот такие как он умеют только пи... .ть.😏
    Ну не скажите... Я тоже помню, как он играл: пасы-конфетки раздавал Блохину и Беланову, угловые, штрафные, пенальти классно исполнял. А вот на счет Буряка-тренера и остального - полностью согласен
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 07.02.2020 19:05
    0
    З цього мудака що тренер,що експерт..Жалюгідний кончєний алкоголік
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 07.02.2020 19:04
    0
    Эксперт вылез
    Ссылка
    Leiv
    online
    Leiv, 07.02.2020 19:03
    0
    Помню как он играл, так середнячок, помню какой был тренер, так середнячок и хуже, так вот такие как он умеют только пи... .ть.😏
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 07.02.2020 18:57
    +1
    digsum, 07.02.2020 18:54
    Не умеешь сам - учи других. Это про шановных бывших недотренеров, ставших экспертами
    Если, допустим, Моуриньо, Фергюсона, Венгера или Линекера приглашают на ТВ, то сомнений в их квалификации не возникает.
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 07.02.2020 18:54
    +1
    Kevko, 07.02.2020 18:49
    Как можно таких псевдоэкспертов приглашать в СМИ?! Человек просто не владеет информацией и элементарно не разбирается в ситуации!
    Не умеешь сам - учи других. Это про шановных бывших недотренеров, ставших экспертами
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 07.02.2020 18:49
    +4
    Как можно таких псевдоэкспертов приглашать в СМИ?! Человек просто не владеет информацией и элементарно не разбирается в ситуации!
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 07.02.2020 18:48
    +4
    Мабуть пора завязувати йому бухати😀😀😀
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 07.02.2020 18:49
    +4
    Как можно таких псевдоэкспертов приглашать в СМИ?! Человек просто не владеет информацией и элементарно не разбирается в ситуации!
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 07.02.2020 18:48
    +4
    Мабуть пора завязувати йому бухати😀😀😀
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 07.02.2020 19:13
    +1
    Leiv, 07.02.2020 19:03
    Помню как он играл, так середнячок, помню какой был тренер, так середнячок и хуже, так вот такие как он умеют только пи... .ть.😏
    Ну не скажите... Я тоже помню, как он играл: пасы-конфетки раздавал Блохину и Беланову, угловые, штрафные, пенальти классно исполнял. А вот на счет Буряка-тренера и остального - полностью согласен
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 07.02.2020 18:57
    +1
    digsum, 07.02.2020 18:54
    Не умеешь сам - учи других. Это про шановных бывших недотренеров, ставших экспертами
    Если, допустим, Моуриньо, Фергюсона, Венгера или Линекера приглашают на ТВ, то сомнений в их квалификации не возникает.
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 07.02.2020 18:54
    +1
    Kevko, 07.02.2020 18:49
    Как можно таких псевдоэкспертов приглашать в СМИ?! Человек просто не владеет информацией и элементарно не разбирается в ситуации!
    Не умеешь сам - учи других. Это про шановных бывших недотренеров, ставших экспертами
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.02.2020 19:32
    0
    якщо забрати у шахти бразіл, буде теж саме
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 07.02.2020 19:29
    0
    Leiv, 07.02.2020 19:03
    Помню как он играл, так середнячок, помню какой был тренер, так середнячок и хуже, так вот такие как он умеют только пи... .ть.😏
    Извиняюсь.
    А вы часом не склеротик?
    Со зрением у вас все в порядке?
    А газы вас не мучают, чтобы такую херню нести?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 07.02.2020 19:28
    0
    Leiv, 07.02.2020 19:03
    Помню как он играл, так середнячок, помню какой был тренер, так середнячок и хуже, так вот такие как он умеют только пи... .ть.😏
    На данный момент в составе «Зари» играют два арендованных у «Динамо» игрока (Богдан Леднев и Александр Тымчик), и ни одного арендованного из «Шахтера».
    //////////////////////
    А разве это не государственная тайна?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 19:13
    0
    Letifer, 07.02.2020 19:04
    Эксперт вылез
    не, эксперд*
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 07.02.2020 19:05
    0
    З цього мудака що тренер,що експерт..Жалюгідний кончєний алкоголік
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 07.02.2020 19:04
    0
    Эксперт вылез
    Ссылка
    Leiv
    online
    Leiv, 07.02.2020 19:03
    0
    Помню как он играл, так середнячок, помню какой был тренер, так середнячок и хуже, так вот такие как он умеют только пи... .ть.😏
    Ссылка
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