Леонид БУРЯК: «Заберите у Зари арендованных – и команды нет»

Бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк не верит в то, что киевляне потеряют второе место в УПЛ по итогам нынешнего сезона:

«Не думаю, что «Динамо» окажется на третьем месте. Пока что нет команд, которые могут вытеснить киевлян.

Половина игроков «Зари» арендованы у «Шахтера», половина — у «Динамо». Заберите этих игроков — и команды нет».

На данный момент в составе «Зари» играют два арендованных у «Динамо» игрока (Богдан Леднев и Александр Тымчик), и ни одного арендованного из «Шахтера».

Ранее Буряк заявил, что рад, что украинские игроки уезжают в Европу.