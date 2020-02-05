Леонид БУРЯК: «Очень хорошо, что уезжают Ярмоленко, Зинченко»

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о том, благодаря чему Андрею Шевченко удалось с первого места вывести национальную команду на чемпионат Европы-2020.

«Сейчас в сборной достаточно много молодых футболистов, хорошее поколение. Плюс Шевченко, его менталитет. Очень хорошо, что уезжают Ярмоленко, Зинченко, играют, Коноплянка играл в Бундеслиге. Они, конечно, всю жизнь играть не будут, но что-то принесут из Англии, Германии, Испании...

Страны, о которых мы сейчас говорим, по-другому работают. То, как нам надо играть, им не нужно. Потому что они приглашают футболистов, которые стоят 60 миллионов евро. И футболист этот решит исход любой игры. У него есть мастерство, он знает, что нужно сделать. Все хотят иметь таких футболистов, потому что с ними легко побеждать. Посмотрим, что из этого получится.

Шевченко был думающим футболистом. Рад, что в данный момент у него все позитивно, что сборная Украины вышла на чемпионат Европы. Будем держать кулаки», - сказал Буряк.

Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.