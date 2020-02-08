Катарина ЗАВАЦКАЯ: «У Костюк мяч как пуля летит и ничего делать не надо»

Катарина Завацкая прокомментировала победу Украины над Хорватией в Кубке Федерации (3:0). Завацкая вместе с Мартой Костюк обыграла пару Антония Ружич/Тара Вурт.

«Сравнить парные матчи? Это две разные пары. Сегодня с Мартой было меньше розыгрышей, потому что у неё мяч как пулей полетит и не надо вообще ничего делать. С Лесей Цуренко был более стабильный ритм в игре. Поэтому игра шла совсем всё по-разному. Мне понравилось с обеими играть», - сказала Завацкая.

Теперь в стыковых матчах 8 февраля Украина сыграет против Эстонии.