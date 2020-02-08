Хавбек Ман Юнайтед Перейра лечился гипнозом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра прибегнул к нестандартному способу лечения бессонницы.
Как сообщает The Sun, у бразильского футболиста возникли проблемы перед выездными матчами, что могло быть связано с длительными перелетами.
Игрок плохо спал, что отразилось на его форма. Он обратился к гипнотезеру. Четыре сеанса со специалистом помогли Перейре.
В этом сезоне Перейра сыграл 30 матчей за МЮ, забил 1 мяч и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» летом покинут два голкипера.
Источник — The Sun
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