Хавбек Ман Юнайтед Перейра лечился гипнозом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра прибегнул к нестандартному способу лечения бессонницы.

Как сообщает The Sun, у бразильского футболиста возникли проблемы перед выездными матчами, что могло быть связано с длительными перелетами.

Игрок плохо спал, что отразилось на его форма. Он обратился к гипнотезеру. Четыре сеанса со специалистом помогли Перейре.

В этом сезоне Перейра сыграл 30 матчей за МЮ, забил 1 мяч и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» летом покинут два голкипера.