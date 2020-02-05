Манчестер Юнайтед летом покинут два голкипера

Клуб готов попрощаться со сменщиками Давида Де Хеа

  • 05.02.2020 11:30
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Манчестер Юнайтед летом покинут два голкипера
© TEAMTalk

«Манчестер Юнайтед» готов к тому, что летом два вратаря Серхио Ромеро и Ли Грант покинут клуб.

Руководство МЮ уже начало искать замену этим футболистам.

Ромеро хотят подписать «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2021 года, а соглашение Гранта - в конце этого сезона.

 

Напомним, что основным вратарем команды является Давид Де Хеа.

 

Ранее Поль Погба сказал одноклубникам, что летом хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Daily Mirror

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