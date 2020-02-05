Манчестер Юнайтед летом покинут два голкипера

«Манчестер Юнайтед» готов к тому, что летом два вратаря Серхио Ромеро и Ли Грант покинут клуб.

Руководство МЮ уже начало искать замену этим футболистам.

Ромеро хотят подписать «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2021 года, а соглашение Гранта - в конце этого сезона.

Напомним, что основным вратарем команды является Давид Де Хеа.

Ранее Поль Погба сказал одноклубникам, что летом хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».