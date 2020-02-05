Манчестер Юнайтед летом покинут два голкипера

«Манчестер Юнайтед» готов к тому, что летом два вратаря Серхио Ромеро и Ли Грант покинут клуб.
Руководство МЮ уже начало искать замену этим футболистам.
Ромеро хотят подписать «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2021 года, а соглашение Гранта - в конце этого сезона.
Напомним, что основным вратарем команды является Давид Де Хеа.
Ранее Поль Погба сказал одноклубникам, что летом хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
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Источник — Daily Mirror
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