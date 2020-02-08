«Рома» под руководством Пауло Фонсеки проиграла «Болонье» (2:3) в рамках 23-го тура Серии А.
Лучшие моменты матча Рома - Болонья
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Источник — Sport.ua
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