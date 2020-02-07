ВИДЕО. Рома Фонсеки проиграла Болонье, Мхитарян забил головой в девятку

7 февраля в чемпионате Италии прошел стартовый матч 23-го тура. «Рома» под руководством Пауло Фонсеки проиграла «Болонье» (2:3), Генрих Мхитарян забил головой в девятку.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 54 очка, далее идут «Интер» (51), «Лацио» (50), «Аталанта» и «Рома» (по 39).
Чемпионат Италии. 23-й тур
«Рома» – «Болонья» – 2:3
Голы: Орсолини, 16 (0:1). Денсвил, 22, в свои ворота (1:1). Барроу, 26 (1:2). Барроу, 51 (1:3). Мхитарян, 72 (2:3).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Сантон (Бруну Перес, 61), Смоллинг, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Джеко, Перотти, Дженгиз Юндер (Перес, 57).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Сориано, Сванберг (Домингес, 73), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 83), Барроу (Ювара, 86).
Предупреждения: Сванберг, 38. Схаутен, 55. Сантон, 59. Бани, 59. Бруну Перес, 85. Скорупски, 88.
Удаление: Кристанте, 80.
Судья: Гвида.
Рим. Стадион Олимпико
Турнирная таблица Серии A
Гол Генриха Мхитаряна головой в девятку.
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
Источник — Sport.ua
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