23-й тур
Рома
2:3
Болонья
07.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Рома Фонсеки проиграла Болонье, Мхитарян забил головой в девятку

7 февраля в чемпионате Италии прошел стартовый матч 23-го тура

  • 07.02.2020 23:57
  • 1131 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Рома Фонсеки проиграла Болонье, Мхитарян забил головой в девятку
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7 февраля в чемпионате Италии прошел стартовый матч 23-го тура. «Рома» под руководством Пауло Фонсеки проиграла «Болонье» (2:3), Генрих Мхитарян забил головой в девятку.

На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 54 очка, далее идут «Интер» (51), «Лацио» (50), «Аталанта» и «Рома» (по 39).  

Чемпионат Италии. 23-й тур

«Рома» – «Болонья» – 2:3

Голы: Орсолини, 16 (0:1). Денсвил, 22, в свои ворота (1:1). Барроу, 26 (1:2). Барроу, 51 (1:3). Мхитарян, 72 (2:3).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Сантон (Бруну Перес, 61), Смоллинг, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Джеко, Перотти, Дженгиз Юндер (Перес, 57).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Сориано, Сванберг (Домингес, 73), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 83), Барроу (Ювара, 86).

Предупреждения: Сванберг, 38. Схаутен, 55. Сантон, 59. Бани, 59. Бруну Перес, 85. Скорупски, 88.

Удаление: Кристанте, 80.

Судья: Гвида.

Рим. Стадион Олимпико

Турнирная таблица Серии A

Гол Генриха Мхитаряна головой в девятку.

Лучшие моменты матча Рома - Болонья
72' ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
52' ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
26' ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
16' ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    neryudfew
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    neryudfew, 08.02.2020 01:38
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