Михаил ФИЛИМА: «Эстония – довольно неприятный соперник»

Капитан женской сборной Украины по теннису поделился впечатлениями от второго игрового дня на Кубке Федерации в Таллинне.

- Безусловно, мы довольны, что выиграли противостоянии с хорватками, но каждая игра была разной.

Даяна сегодня была не в очень комфортном физическом состоянии, это немного мешало ей показывать свой максимальный уровень. Но она с этой задачей успешно справилась и в конце каждого из сетов играла увереннее своей оппонентки.

Относительно матча Свитолиной, то хотел бы отметить, что Яна Фетт показала достаточно высокий уровень игры. Во втором сете Элина не использовали несколько хороших возможностей во втором сете, соперница получила заряд положительных эмоций и на кураже сыграла последние геймы.

В последнем сете Элина показал всем, что она сильнее, что она может демонстрировать высокий уровень игры. Свитолина гораздо лучше оппонентки в скорости передвижении на корте и в других игровых элементах.

В паре девушки играли впервые, сначала они были не очень уверенными в себе. Хотя этот матч ничего и не решал, но все равно выйти и сыграть за сборную это немного другое, чем выступать в индивидуальных турнирах. Но я доволен игрой, было очень много интересных розыгрышей. Будем планировать субботний матч, общаться с девушками, отдыхать и готовиться.

Что касается эстонок, то это довольно неприятный соперник. Не забывайте, что игра состоит из трех матчей. Конечно, второго номера их команды все наши девушки должны обыгрывать, но Контавейт (22-я ракетка мира) играет дома при безумной поддержке трибун. А если счет станет 1:1, дальше будет решающая пара, эмоции. Все может произойти.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллина