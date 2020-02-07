Президент Баварии: «Роналду слишком старый для нас»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что переход Криштиану Роналду в мюнхенский клуб невозможен:
«Конечно, в прессе упоминают много имен, это понятно. Но Криштиану Роналду слишком старый для нас».
Позавчера, 5 февраля, Роналду отпраздновал свое 35-летие.
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Источник — TZ
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