КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду празднует 35-летие

Известный карикатурист Омар Момани поздравил форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с 35-летием.
«С днем рождения, Криштиану Роналду», — написал Момани в Instagram.
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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