КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду празднует 35-летие

Португальский форвард «Ювентуса» отмечает день рождения

  • 05.02.2020 12:59
  • 2008 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду празднует 35-летие
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Известный карикатурист Омар Момани поздравил форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с 35-летием.

«С днем рождения, Криштиану Роналду», — написал Момани в Instagram.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 05.02.2020 14:05
    0
    Да машина, в 35 лет на высочайшем европейском уровне за 27 матчей наколотить 22 мяча
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 05.02.2020 14:05
    0
    Да машина, в 35 лет на высочайшем европейском уровне за 27 матчей наколотить 22 мяча
    Ссылка
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