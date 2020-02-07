БЕНИТО: «Завтра смогу вылететь на сбор в Турцию»

Сегодня Бенито официально стал игроком «Динамо». Нигерийский полузащитник дал свое первое интервью после перехода в киевский клуб:

– Бенито, твои первые впечатления от Киева и Украины?

– Я очень рад быть здесь, это хорошая страна, город и клуб. Я много слышал о «Динамо», поэтому счастлив подписать контракт с этой командой и стать частью динамовской семьи.

- Что ты уже знаешь о «Динамо»?

– Я следил за играми «Динамо» в еврокубках – Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мне нравится игра киевлян, это сильная команда.

- Можешь выделить кого-то из игроков киевской команды?

– Знаю, что за «Динамо» раньше выступал Андрей Шевченко. Также здесь играли некоторые из моих друзей, а вот футболистов нынешнего состава киевлян пока не смогу назвать, с ними мне еще предстоит познакомиться.

- Мы знаем, что ты можешь сыграть на обоих флангах, а также на острие атаки. Какая твоя любимая позиция на поле?

– Лучше всего я чувствую себя на правом фланге, потому что я левоногий футболист и легко могу применить дриблинг, сместиться и пробить справа.

– Раньше ты играл в таких постсоветских странах, как Узбекистан, Молдова, Беларусь и Россия. Как думаешь, такой опыт поможет быстрее адаптироваться в Украине?

– Уверен, что да. Я играл в русскоязычных странах, поэтому адаптация должна пройти для меня быстрее. Я не очень хорошо говорю по-русски, но понимаю язык и могу общаться на бытовом уровне. Думаю, это поможет легче влиться в коллектив.

- Завтра ты сможешь присоединиться к «Динамо» в Турции?

– Да, завтра я смогу вылететь на сбор в Турцию, после того как уладятся дела с моей визой.

- Каковы твои амбиции в «Динамо» на ближайший период? Что хотел бы передать болельщикам команды?

– Могу сказать со своей стороны, что буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде побеждать в каждом матче и занять достойную позицию по итогам сезона.

Также я знаю, что «Динамо» продолжает бороться за Кубок Украины, поэтому хочу заверить болельщиков, что сделаю все возможное, чтобы усилить команду.