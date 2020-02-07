БЕНИТО: «Завтра смогу вылететь на сбор в Турцию»

Хавбек «Динамо» - о своем переходе в киевский клуб

  • 07.02.2020 21:03
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  • 2 комментария
БЕНИТО: «Завтра смогу вылететь на сбор в Турцию»
© ФК Динамо Киев. Бенито

Сегодня Бенито официально стал игроком «Динамо». Нигерийский полузащитник дал свое первое интервью после перехода в киевский клуб:

– Бенито, твои первые впечатления от Киева и Украины?
– Я очень рад быть здесь, это хорошая страна, город и клуб. Я много слышал о «Динамо», поэтому счастлив подписать контракт с этой командой и стать частью динамовской семьи.

- Что ты уже знаешь о «Динамо»?
– Я следил за играми «Динамо» в еврокубках – Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мне нравится игра киевлян, это сильная команда.

- Можешь выделить кого-то из игроков киевской команды?
– Знаю, что за «Динамо» раньше выступал Андрей Шевченко. Также здесь играли некоторые из моих друзей, а вот футболистов нынешнего состава киевлян пока не смогу назвать, с ними мне еще предстоит познакомиться.

- Мы знаем, что ты можешь сыграть на обоих флангах, а также на острие атаки. Какая твоя любимая позиция на поле?
– Лучше всего я чувствую себя на правом фланге, потому что я левоногий футболист и легко могу применить дриблинг, сместиться и пробить справа.

– Раньше ты играл в таких постсоветских странах, как Узбекистан, Молдова, Беларусь и Россия. Как думаешь, такой опыт поможет быстрее адаптироваться в Украине?
– Уверен, что да. Я играл в русскоязычных странах, поэтому адаптация должна пройти для меня быстрее. Я не очень хорошо говорю по-русски, но понимаю язык и могу общаться на бытовом уровне. Думаю, это поможет легче влиться в коллектив.

- Завтра ты сможешь присоединиться к «Динамо» в Турции?
– Да, завтра я смогу вылететь на сбор в Турцию, после того как уладятся дела с моей визой.

- Каковы твои амбиции в «Динамо» на ближайший период? Что хотел бы передать болельщикам команды?
– Могу сказать со своей стороны, что буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде побеждать в каждом матче и занять достойную позицию по итогам сезона.

Также я знаю, что «Динамо» продолжает бороться за Кубок Украины, поэтому хочу заверить болельщиков, что сделаю все возможное, чтобы усилить команду.

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Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

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Комментарии
    Pereira
      Pereira, 07.02.2020 22:08
    0
    Особенно порадовал ответ на второй вопрос.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.02.2020 22:02
    +1
    " Я очень рад быть здесь, это хорошая страна, город и клуб. Я много слышал о «Динамо»... " - далі можна вже не читати... стандартний набір бла-бла-бла...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.02.2020 22:02
    +1
    " Я очень рад быть здесь, это хорошая страна, город и клуб. Я много слышал о «Динамо»... " - далі можна вже не читати... стандартний набір бла-бла-бла...
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 07.02.2020 22:08
    0
    Особенно порадовал ответ на второй вопрос.
    Ссылка
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