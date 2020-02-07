Верес подписал шестерых новичков

Клуб Второй лиги «Верес» официально объявил о подписании шестерых новых игроков.
В клуб из Ровно перешли вратарь Богдан Когут, защитники Дмитрий Махнев, Руслан Зубков и Роман Гончаренко, полузащитник Сергей Панасенко и нападающий Дмитрий Саутин.
Контракты всех 6 игроков рассчитаны до конца текущего сезона.
Слухи о возможном переходе Зубкова в «Верес» ходили еще в конце января.
На данный момент «Верес» идет третьим в Группе А Второй лиги. Отставание от лидера, тернопольской «Нивы», составляет 5 очков.
Источник — ФК Верес
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