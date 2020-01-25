Игрок Львова Зубков может продолжить карьеру в Вересе

28-летний защитник «Львова» Руслан Зубков может перейти в «Верес». «Народный клуб» намерен укрепить линию обороны игроком, который прошел школу Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне уроженец Одессы провел 7 матчей за основной состав «Львова» и 2 — за молодежный.
Руслан Зубков также известен по выступлениям за армянский «Титан», «Днестр», «Одессу», «Мариуполь», «Реал-Фарму», «Зирку» и ряд зарубежных клубов.
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Источник — Footboom
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