Игрок Львова Зубков может продолжить карьеру в Вересе

28-летний защитник «Львова» Руслан Зубков может перейти в «Верес». «Народный клуб» намерен укрепить линию обороны игроком, который прошел школу Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне уроженец Одессы провел 7 матчей за основной состав «Львова» и 2 — за молодежный.

Руслан Зубков также известен по выступлениям за армянский «Титан», «Днестр», «Одессу», «Мариуполь», «Реал-Фарму», «Зирку» и ряд зарубежных клубов.