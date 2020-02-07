В субботу, 8 февраля «Верона» в 23-м туре Серии А дома примет «Ювентус». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».

После 22 туров «Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А с 54 очками в активе. «Верона» с 31 баллом занимает девятое место.

«Верона» - «Ювентус». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии