Гвардиола не верит в переход Месси в Манчестер Сити

На фоне конфликта лидера «Барселоны» Лионеля Месси и спортивного директора клуба Эрика Абидаля появились слухи о возможном уходе аргентинца из каталонской команды.

Одним из вариантов называют «Манчестер Сити», где работает экс-наставник каталонцев Хосеп Гвардиолы, однако тренер не верит в этот вариант.

«Месси - игрок «Барселоны», и он останется в этой команде. И я сам хочу, чтобы он остался в «Барселоне». Думаю, он завершит там карьеру», - сказал Гвардиола.