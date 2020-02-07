Гвардиола не верит в переход Месси в Манчестер Сити

На фоне конфликта лидера «Барселоны» Лионеля Месси и спортивного директора клуба Эрика Абидаля появились слухи о возможном уходе аргентинца из каталонской команды.
Одним из вариантов называют «Манчестер Сити», где работает экс-наставник каталонцев Хосеп Гвардиолы, однако тренер не верит в этот вариант.
«Месси - игрок «Барселоны», и он останется в этой команде. И я сам хочу, чтобы он остался в «Барселоне». Думаю, он завершит там карьеру», - сказал Гвардиола.
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Источник — BBC
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