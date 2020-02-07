Карло АНЧЕЛОТТИ: «Месси в АПЛ - это круто. Но не думаю, что это реально»

На фоне конфликта лидера «Барселоны» Лионеля Месси и спортивного директора клуба Эрика Абидаля появились слухи о возможном уходе аргентинца из каталонской команды.
Якобы Месси надоело тянуть команду на себе, а к игроку уже прицениваются самые богатые клубы мира, включая «Манчестер Сити».
Однако тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в это не верит.
«Месси в АПЛ - это было бы круто для чемпионата Англии. Однако я не думаю, что это реально. Лионель - легенда «Барселоны», и он завершит карьеру в этой команде», - считает Анчелотти.
Источник — BBC
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