Карло АНЧЕЛОТТИ: «Месси в АПЛ - это круто. Но не думаю, что это реально»

Опытный наставник не видит шансов для аргентинца сменить команду

  • 07.02.2020 17:45
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Месси в АПЛ - это круто. Но не думаю, что это реально»
© AS

На фоне конфликта лидера «Барселоны» Лионеля Месси и спортивного директора клуба Эрика Абидаля появились слухи о возможном уходе аргентинца из каталонской команды.

Якобы Месси надоело тянуть команду на себе, а к игроку уже прицениваются самые богатые клубы мира, включая «Манчестер Сити».

Однако тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в это не верит.

«Месси в АПЛ - это было бы круто для чемпионата Англии. Однако я не думаю, что это реально. Лионель - легенда «Барселоны», и он завершит карьеру в этой команде», - считает Анчелотти.

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Источник — BBC

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