Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко готовится к возвращению в игру»

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко из-за серьезного повреждения не играет с середины декабря, однако тренер Дэвид Мойес ожидает, что вскоре игрок сможет помочь команде.

«Многие игроки начинают набирать форму и вскоре смогут выйти на поле. Фелипе Андерсон тренируется несколько дней, а Андрей Ярмоленко активно работает и готовится к возвращению в игру».

«Можно сказать, травмированных скоро почти не будет», - отметил Мойес.

«Вест Хэм» находится в зоне вылета АПЛ и в новом туре сыграет против «Манчестер Сити». Ярмоленко в нынешнем сезоне АПЛ провел 15 матчей и забил 3 гола.

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