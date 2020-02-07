Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко готовится к возвращению в игру»

Украинец вскоре может вернуться на поле

  • 07.02.2020 17:15
  • 1441 просмотр
  • 4 комментария
Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко готовится к возвращению в игру»
© twitter.com/westham

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко из-за серьезного повреждения не играет с середины декабря, однако тренер Дэвид Мойес ожидает, что вскоре игрок сможет помочь команде.

«Многие игроки начинают набирать форму и вскоре смогут выйти на поле. Фелипе Андерсон тренируется несколько дней, а Андрей Ярмоленко активно работает и готовится к возвращению в игру».

«Можно сказать, травмированных скоро почти не будет», - отметил Мойес.

«Вест Хэм» находится в зоне вылета АПЛ и в новом туре сыграет против «Манчестер Сити». Ярмоленко в нынешнем сезоне АПЛ провел 15 матчей и забил 3 гола.

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Источник — BBC

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.02.2020 17:49
    0
    common_sense, 07.02.2020 17:28
    ему дадут еще ровно один шанс. выйдет в старте и, если будет и дальше лениться, уедет в аренду в лучшем случае
    Вы путаете с коноплянкой
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 17:43
    +1
    хорошо чтобы перед евро дали играть, а дальше может спокойно уходить в турцию, штаты, чайну и т.д.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.02.2020 17:28
    -1
    ему дадут еще ровно один шанс. выйдет в старте и, если будет и дальше лениться, уедет в аренду в лучшем случае
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.02.2020 17:28
    0
    Дэвид это все брехня.
    Тут Источник "Источник" говорит что Андрей уже в Турцию перешёл.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 17:43
    +1
    хорошо чтобы перед евро дали играть, а дальше может спокойно уходить в турцию, штаты, чайну и т.д.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.02.2020 17:49
    0
    common_sense, 07.02.2020 17:28
    ему дадут еще ровно один шанс. выйдет в старте и, если будет и дальше лениться, уедет в аренду в лучшем случае
    Вы путаете с коноплянкой
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.02.2020 17:28
    0
    Дэвид это все брехня.
    Тут Источник "Источник" говорит что Андрей уже в Турцию перешёл.
    Ссылка
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