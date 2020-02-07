Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко готовится к возвращению в игру»

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко из-за серьезного повреждения не играет с середины декабря, однако тренер Дэвид Мойес ожидает, что вскоре игрок сможет помочь команде.
«Многие игроки начинают набирать форму и вскоре смогут выйти на поле. Фелипе Андерсон тренируется несколько дней, а Андрей Ярмоленко активно работает и готовится к возвращению в игру».
«Можно сказать, травмированных скоро почти не будет», - отметил Мойес.
«Вест Хэм» находится в зоне вылета АПЛ и в новом туре сыграет против «Манчестер Сити». Ярмоленко в нынешнем сезоне АПЛ провел 15 матчей и забил 3 гола.
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Источник — BBC
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Тут Источник "Источник" говорит что Андрей уже в Турцию перешёл.
Тут Источник "Источник" говорит что Андрей уже в Турцию перешёл.
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